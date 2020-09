Čo znamená, že EÚ chce prísnejšie pravidlá pre kryptomeny?

Správa o aktivite piatich ministrov financií (Holandska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska), ktorých cieľom je dosiahnúť lepšiu kontrolu nad kryptomenami, vyšla koncom minulého týždňa. O čo vlastne ide a koho zasiahne?

Do hľadáčika piatich ministrov financií sa dostali stalbecoiny. (Stablecoin je kryptomena viazaná na iné aktíva, najčastejšie na tradičné fiat meny). Mali by podľa nich pôsobiť v rámci európskej dvadsaťsedmičky až potom, ako budú definované postupy ich regulácie a dozoru.

Prečo stablecoiny? Do pozornosti svetových politikov sa dostali potom, ako minulý rok Facebook ohlásil plány s vlastným tokenom Libra, ktorý mal byť krytý rezervnými aktívami so stabilitou na úrovni amerického dolára. Okrem bežných platieb však Facebook avizoval aj bankové služby obdobné pôžičkám. Vybrané centrálne banky a finanční regulátori sa zľakli, že by stablecoin Libra mohol narušiť menovú politiku, prípadne uľahčiť pranie špinavých peňazí, narušiť súkromie ich majiteľov a užívateľov. Facebooku a nadšencom kryptomien sa tak na čas skomplikovali plány. Tam treba hľadať pôvod aktuálnych návrhov európskych financmajstrov.

Návrh spočíva v tom, že všetky takéto kryptomeny, teda stablecoiny by mali byť viazané na fiat menu v pomere 1:1. Tieto rezervné (krycie) aktíva by mali byť uložené v inštitúcii spravovanej a schválenej EÚ, v mene euro alebo inej mene členského štátu.

Čo môže byť komplikovanejšie, je úmysel európskych politikov, aby všetky firmy a subjekty zodpovedné za stablecoin boli registrované v Európskej únii. A tu sa dostávame opäť k Libre od Facebooku. Projekt, ktorý ju zastrešuje je spravovaný zo švajčiarskej Ženeny, mimo EÚ. Zatiaľ.

Možno si o týchto plánoch najvyšších predstaviteľov vybraných členských krajín EÚ myslieť čokoľvek. Všetky však jasne poukazujú na jednu skutočnosť. Plány týchto gentlemanov sú obrazom stavu, do ktorého kryptomeny dorástli. Sú súčasťou trhu a brány k ich využívaniu v bežnom živote sa práve otvárajú. Zo strany EÚ tak ide iba o prirodzenú reakciu a zároveň akési potvrdenie, že s kryptomenami počítajú do budúcna aj najvyšší predstavitelia EÚ.

Záujem o kryptomeny a snahy o ich reguláciu či lepšie pochopenie zo strany európskych politických lídrov sa opakujú pravidelne. Titulky s článkami o regulácii kryptomien zo strany EÚ sa písali aj v roku 2018. Dokonca sa vtedy skloňovali aj teórie o tom, či regulácie zvýšia hodnotu kryptomien, alebo naopak.

Aktivitám ministrov financií vybraných krajín sa nemožno čudovať. Európska únia, ako ju poznáme dnes vznikla pôvodne ako Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) uhlia a ocele a následne v názve zmenená na Európske spoločenstvo (ES), ktorého prioritnými cieľmi boli hospodársky rast, zamestnanosť a životná úroveň. Zakladajúcimi členmi boli práve Holandsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Luxembursko a Francúzsko. A požiadavku na lepší dosah nad kryptomenami teraz priniesli práve ministri financií štyroch z týchto krajín. Ostáva teda počkať na schválenie podaného návrhu európskej komisie, v stanovenom termíne, teda do konca septembra 2020.

Viac napovedá aktuálnejšia správa agentúry Reuters z piatka 18.9.2020, podľa ktorej Európska únia zavedie do štyroch rokov nové pravidlá pre cezhraničné platby. V tejto iniciatíve sa už vykonala prvá fáza a to otestovanie medzi vybranými národnými bankami. V priebehu budúceho roka by mali začať platby medzi členskými štátmi navzájom a následne už aj ostatná verejnosť. Tak, aby boli platby rýchlejšie a lacnejšie pomocou kryptomien cez blockchainovu sieť (DLT technológia) V čase, keď je 78% platieb v eurozóne realizovaných v hotovosti, pandemické obmedzenie pohybu ukázalo dôležitosť a rastúcu úlohu bezhotovostných platieb.

Zdá sa, že ide o pokračovanie aktivít, ktoré v roku 2018 započali založením Európskeho partnerstva blockchain, ku ktorému sa na politickej úrovni pripojili všetky členské štáty. Už vtedy európski lídri deklarovali snahu podporovať poskytovanie cezhraničných digitálnych verejných služieb s najvyššími štandardmi bezpečnosti a ochrany súkromia.

Do roku 2024, by podľa zdrojov agentúry Reuters, mala EÚ zaviesť komplexný rámec, ktorý definuje využitie technológií DLT (distribúcia záznamov) a krypto aktív vo finančnom sektore.